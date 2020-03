Emmanuel Macron wzywa Europę do solidarności

- Dużo mówi się o pomocy Chin czy Rosji, ale dlaczego nie powiemy, że Francja i Niemcy dostarczyły Włochom dwa miliony masek i dziesiątki tysięcy fartuchów? - pytał w rozmowie z włoskimi dziennikami prezydent Francji.

- To nie wystarczy, ale to dopiero początek i nie wolno nam dać się nabrać na to, co mówią nasi międzynarodowi partnerzy i konkurencja - dodał Emmanuel Macron.

Włochy, jedno z państwa najbardziej dotkniętych koronawirusem na świecie, krytycznie wypowiadały się o Francji i Niemczech po tym, jak początkowo kraje te odmówiły dostarczenia masek i innego sprzętu, aby pomóc w walce z epidemią.