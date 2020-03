Koronawirus: W Niemczech 6294 nowych zachorowań

Kanclerz Angela Merkel zaapelowała do obywateli o cierpliwość. Wprowadzone w kraju wyjątkowe obostrzenia będą obowiązywać jeszcze przez jakiś czas.

W ciągu ostatniej doby liczba chorych w Niemczech wzrosła o 6294 przypadki. Do soboty odnotowano 48582 przypadki zachorowań. Z powodu koronawirusa zmarło 325 osób.

Merkel powiedziała, że liczba infekcji podwaja się obecnie mniej więcej co 5,5 dnia, co stanowi poprawę w porównaniu z podwajaniem się liczby przypadków na początku epidemii. - Ale okres ten musi być bliższy do 10 dni, jeśli system opieki zdrowotnej ma nie być przeciążony - dodała.

- Nikt nie może powiedzieć z całą pewnością, jak długo potrwa ten trudny okres. Muszę cię prosić o cierpliwość - powiedziala.