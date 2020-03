Koronawirus: Dziś od rana potwierdzono 38 przypadków

- Nie ukrywajmy przed ratownikami i lekarzami swojego stanu zdrowia - apelował minister. To odniesienie do akcji #NieKłamMedyka, z którą ruszyli ratownicy medyczni, ale też do faktu, że osoby zarażone mają kontakt z personelem medycznym w szpitalach niezakaźnych, co powoduje wyłączenie go z pracy i poddanie kwarantannie.

Szumowski poinformował, że dotychczas w Polsce przeprowadzono ponad 11 tys. testów, na dobę wykonuje się ich 1,6 tys. Minister powtórzył, e testowanie osoby, u której nie pojawiły się objawy, mija się z celem.

Szef resortu zdrowia mówił również o ewentualnym zamrożeniu cen leków i środków medycznych, ale, jak stwierdził, "nie ma pewności, czy to poprawi sytuację pacjentów".