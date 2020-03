Już prawie 200 tys. przypadków koronawirusa. 8 tys. zmarłych

Wszystko wskazuje na to, że zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach przeciągnie się co najmniej do Wielkanocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy właśnie prace nad rozporządzeniem, które ma uregulować zasady nauki zdalnej w tym okresie. Możliwe, że egzaminy ósmoklasistów i maturalne zostaną przesunięte .

Potwierdzone we wtorek przypadki dotyczą województw: dolnośląskiego i łódzkiego (po 11 pacjentów), kujawsko-pomorskiego (8), pomorskiego i śląskiego (po 6), lubelskiego (4), mazowieckiego i małopolskiego (po 3), warmińsko-mazurskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 2) oraz podlaskiego (1 zachorowanie). Tym samym nie ma już województwa bez potwierdzonego zakażenia - we wtorek najpierw pierwsze przypadki zgłosiło kujawsko-pomorskie, a wieczorem podlaskie.

We Włoszech, które są obecnie centrum epidemii, potwierdzono we wtorek 3526 nowych przypadków zachorowań. Łącznie jest ich już ponad 31,5 tys., z czego 2503 zakażonych zmarło. W ciągu ostatniej doby z powodu wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 zmarło 345 osób. To mniej niż w niedzielę i poniedziałek, co może wskazywać na delikatną tendencję spadkową.

W Hiszpanii jest z kolei już ponad 11 tys. zarażonych. Liczba ofiar wirusa zwiększyła się do 491. Z kolei w Iranie liczba zarażonych wzrosła do 16169 osób - o 1178 w ciągu 24 godzin. Jednocześnie liczba ofiar koronawirusa w Iranie wzrosła do 988. Iran i Hiszpania są dziś - po Włoszech - największymi ogniskami SARS-CoV-2 na świecie.



Ponad sto ofiar zgłoszono także dotąd we Francji i Stanach Zjednoczonych. W Europie dwucyfrową liczbę zgonów zanotowano jeszcze w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Belgii i San Marino. W USA nie ma już stanu bez zanotowanego zakażenia - ostatnim takim do wtorku była Wirginia Zachodnia.

Z powodu epidemii koronawirusa Unia Europejska tymczasowo zamyka granice zewnętrzne. Ograniczenia dla „nie niezbędnych” podróży mają potrwać 30 dni. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że obywatele muszą mieć możliwość powrotu do domów. Zapewnił, że Unia i państwa członkowskie zrobią wszystko, co w ich mocy, by odpowiedzieć na sytuację w związku z koronawirusem i by zmniejszyć wpływ epidemii na kraje Wspólnoty.

We wtorek ostatecznie z marzeniami o organizacji Mistrzostw Europy w tym roku pożegnała się UEFA. Zamiast Euro 2020 będziemy więc mieli Euro 2021. Mecz otwarcia ma zostać rozegrany 11 czerwca, finał – dokładnie miesiąc później. Gospodarze pozostają na razie bez zmian. Z kolei Francuska Federacja Tenisowa (FFT) zdecydowała, że wielkoszlemowy turniej Roland Garros będzie rozegrany od 20 września do 4 października 2020 roku. Pierwotnie eliminacje miały zacząć się 18 maja a turniej główny tydzień później. Wieczorem o dodatnim wyniku testu na obecność koronawirusa poinformował Kevin Durant, dwukrotny mistrz NBA.

W środę od wczesnego poranka zapraszamy na kolejny dzień relacji na żywo na www.rp.pl