Unia Europejska zamyka granice z powodu koronawirusa

Szefowie państw członkowskich Unii Europejskiej podczas wideokonferencji omawiali propozycję Komisji Europejskiej, by w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na co najmniej 30 dni zamknąć granice zewnętrzne Wspólnoty. Po konferencji o decyzji poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Podkreślił, że obywatele muszą mieć możliwość powrotu do domów. Michel zapewnił, że Unia i państwa członkowskie zrobią wszystko, co w ich mocy, by odpowiedzieć na sytuację w związku z koronawirusem i by zmniejszyć wpływ epidemii na kraje Wspólnoty.

Zgodnie z zaleceniami KE przedstawionymi wcześniej, ograniczenie w podróżowaniu na teren UE będzie dotyczyć osób spoza UE, z wyłączeniem rodzin obywateli państw Unii, osób z kartami stałego pobytu, pracowników pomagających w walce z epidemią oraz dostarczających towary. Dostawy na tereny UE mają być niezakłócone.