Przez koronawirusa kampania łagodnieje

W czwartek nad przyjętym w poniedziałek przez Sejm projektem ustawy pochylili się senatorowie z dwóch komisji: Zdrowia i Ustawodawczej. – Ta ustawa gwarantuje sprawne działanie państwa w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Jest to trochę działanie wyprzedzające – mówił, prezentując ustawę, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Przyznał jednak, że zawiera ona „daleko idące zapisy". – Mam nadzieję, że nigdy nie zostaną one wykorzystane – mówił Dworczyk.

Senatorowie zwracali uwagę na to, że zapisy wskazują na to, że można ją stosować tylko w przypadku koronawirusa. Uważali, że jej zapisy powinny być bardziej uniwersalne.

Na razie w Polsce zagrożenia epidemiologicznego nie ma. Jak podaje resort zdrowia, do tej pory przebadano 676 próbek, ale obecność koronawirusa stwierdzono u jednej osoby. To 66-letni emeryt przebywający w szpitalu w Zielonej Górze i według informacji przekazanych przez szpital mężczyzna czuje się dobrze.

Chory niedawno wrócił z Niemiec. – Pasażerowie, którzy jechali z zarażonym, włącznie z kierowcami, zostali poddani kwarantannie domowej. Ta sytuacja jest opanowana – zapewniał na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, do tej pory nie było podstaw do zamykania granic.

Kampanie musieli dostosować też inni kandydaci. Lider PSL Władysław Kosniak-Kamysz zapowiedział, że on sam i jego wolontariusze włącza się w kampanię informacyjną dotyczącą koronawirusa i będą rozdawać ulotki przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Małgorzata Kidawa-Błońska powtórnie zaapelowała do rządu o odpowiednie wsparcie dla samorządów, na których spoczywa ciężar walki z koronawirusem. – To one muszą być do tego dobrze przygotowane, dlatego mam nadzieję, że rząd zrealizuje swoje obietnice i prześle wsparcie – powiedziała w czwartek. Nad kwestią zagrożeń koronawirusem rząd oraz opozycja pochyliły się także na zainicjowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego spotkaniu.