Donald Trump boi się, że dziennikarze będą chcieli go zarazić

O prawdziwych obawach amerykańskiego prezydenta donosi "Vanity Fair". Donald Trump obawia się dziennikarzy, którzy mogą chcieć celowo go zarazić koronawirusem. Miał o tym mówić w ubiegłym tygodniu jednemu ze swoich doradców.

W jednym z ostatnich wpisów na Twitterze prezydent USA napisał, że "w ubiegłym roku 37 tys. Amerykanów umarło na grypę". "Ta liczba waha się od 27 do 70 tysięcy rocznie. Niczego się nie zamyka, życie i gospodarka funkcjonują dalej. W tym momencie mamy 546 przypadków koronawirusa i 22 ofiary. Pomyślcie o tym!" - dodał.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan w grudniu 2019 roku, choć chińscy epidemiolodzy nie mają pewności, czy wirus nie pojawił się wcześniej, w innej części Chin lub nawet w innym kraju.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

7 stycznia 2020 roku władze Chin potwierdziły, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy Covid-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast bardzo łagodny przebieg u dzieci.