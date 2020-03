Koronawirus we Włoszech: 631 osób nie żyje

Włochy to największe ognisko epidemii koronawirusa w Europie. By walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa, władze Austrii i Słowenii zdecydowały o zamknięciu granic z Włochami.

Według najnowszych danych, koronawirusa we Włoszech potwierdzono u 10149 osób (529 nowych przypadków). Od poniedziałku z powodu wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 zmarło 168 osób. Do tej pory z powodu wirusa zmarło we Włoszech 631 osób.

1004 osoby udało się wyleczyć. W szpitalach z objawami COVID-19 przebywa ponad 5 tys. osób, z czego 877 wymaga intensywnej opieki.

Najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzono w Lombardii.