Wielka mobilizacja w Szwajcarii. Czy wystarczy łóżek?

Bogata i nowoczesna Szwajcaria jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajów świata. W Europie więcej zarażonych koronawirusem jest tylko w czterech państwach i to mających od niej znacznie więcej ludności. Bo biorąc pod uwagę populację to gorzej pod względem skali choroby jest tylko we Włoszech.

TROCHĘ OPTYMIZMU

Nakazy i zakazy dotyczące usług i sklepów są teraz podobne jak w wielu innych krajach europejskich, w Szwajcarii nieczynne są też zakłady fryzjerskie.

Zamknięto też w całym federalnym kraju szkoły (jak wszystko - na razie do 19 kwietnia), ale inaczej wygląda sprawa z przedszkolami. Jeżeli rodzice nie mogą się zająć swoimi małymi dziećmi w domu, to władze kantonalne muszą im zapewnić jakąś formę opieki. To może oznaczać, że znaczna część przedszkoli nie będzie zamknięta.

Generalnie obowiązuje zasada: jeżeli to możliwe, siedzimy w domu i nie utrzymujemy z nikim kontaktów.

Przeczytaj także: Naukowcy: Koronawirus nie uciekł z laboratorium

Jeżeli Szwajcarzy się do niej nie zastosują, to grozi to, co we Włoszech - niewydolność szpitali.

- Teraz szpitale dają radę - mówił dzisiaj, cytowany przez lokalne portale, Daniel Koch, szef zajmującego się epidemią wydziału federalnego resortu zdrowia. Jeżeli liczba nowych zakażonych będzie rosła w takim tempie, jak przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego, to się to zmieni, szpitale nie wytrzymają przeciążenia. I, powiedział Koch, znacznie wzrośnie liczba zmarłych.

Pierwsze dane z tego tygodnia, zamieszczone na stronie szwajcarskiego ministerstwa zdrowia, są jednak optymistyczne. Szczyt zachorowań był w ostatnią niedzielę, potem widać spadek.