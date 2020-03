Włoski wirusolog: Zamknąć wszystkie lokale gastronomiczne

Zdaniem wirusologa, w pierwszej kolejności powinny zostać zamknięte wszystkie miejsca nocnego życia. Jak zaznaczył, wyjątkowo chronione powinny być także osoby starsze, gdyż to one są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo związane z zakażeniem się koronawirusem. Profesor zaznaczył również, że lokale powinny zostać zamknięte nie tylko w regionach, które już są opanowane przez chorobę, ale we wszystkich. - Może zostanę znienawidzony - powiedział.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła 111 tysięcy, liczba ofiar wynosi prawie 3,9 tys. We Włoszech z powodu koronawirusa dotychczas zmarło 366 osób. Ponad siedem tysięcy osób jest zarażonych.