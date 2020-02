Wietnam: Niemowlę z koronawirusem wyleczone

Dyrektor poinformował, że przeprowadzone testy na obecność koronawirusa w krwi dziecka dały wynik negatywny.

Niemowlę przebywało w szpitalu od dziewięciu dni. Towarzyszyła mu matka, u której nie stwierdzono koronawirusa. Kobiecie zalecono, by w najbliższym czasie nie karmiła piersią, nosiła maskę ochronną i dezynfekowała dłonie.

- Dziękuję lekarzom, że pomogli nam przez to przejść. Gdy moja córka dorośnie, będzie intensywnie studiować, by zostać lekarzem i pomagać innym dzieciom, jak wy - powiedziała matka, cytowana przez wietnamską gazetę VnExpress.



Dziewczynka zaraziła się koronawirusem od swej babci, która z kolei zaraziła się od 23-latka, który od listopada do stycznia przebywał w Wuhan na szkoleniu.

Jak dotąd z powodu koronawirusa zmarło na świecie ponad 2,1 tys. osób, potwierdzono prawie 75 tys. przypadków. Większość chorych to mieszkańcy miasta Wuhan w prowincji Hubei.