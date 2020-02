Chińczyk bał się wirusa. Sędzia z Kanady: Ryzyko niskie, deportować

Jak pisze AFP Ruepang Cao przybył do Kanady w 2004 roku i od tego czasu bezskutecznie starał się o uzyskanie azylu. W związku z tym, że miał ostatecznie zostać deportowany, mężczyzna powołał się na przepisy kanadyjskiego prawa mówiące, że deportacja może być zablokowana jeśli istnieje ryzyko, że deportowany dozna krzywdy po odesłaniu go do jego ojczystego kraju.

