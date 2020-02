Iran odcinany od świata. Zamknięte granice przez wirusa

W reakcji na raptowny wzrost liczby zachorowań i zgonów, w niedzielę o zamknięciu granicy z Iranem poinformowały kolejno Turcja (wstrzymano także loty między obydwoma krajami), a na wschodzie Afganistan i Turkmenistan. Już wcześniej na podobny krok zdecydował się Pakistan.

VIDEO: #Pakistan



Long Lines of Tankers and vehicles stranded as #Pakistan closes its Borders for #Iran amid #coronavirus threat in the country. This is Balochistan Province of Pakistan and the Border with Iran #coronaoutbreak pic.twitter.com/8r3IstYQoA