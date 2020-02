Korea Płd.: Wzrasta liczba ofiar koronawirusa

Wiele nowych przypadków koronawirusa zostało powiązanych z kościołem w południowo-wschodnim mieście Daegu. 61-letnia kobieta znana jako „Pacjent 31”, wzięła udział w tamtejszych nabożeństwach. Koreański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC) potwierdził później, że jest ona zakażona koronawirusem. Potwierdzono także, że w wyniku choroby zmarło już osiem osób. Przypadki te miały miejsce zarówno w szpitalu w Cheongdo, hrabstwie, w którym w ostatnich tygodniach wzrosła liczba potwierdzonych przypadków, jak i w pobliskim Daegu.

- Jeśli nie bylibyśmy w stanie skutecznie zablokować rozprzestrzeniania się wirusa w regionie Daegu, istnieje możliwość, że doprowadziłoby to do rozprzestrzenienia się go w całym kraju - powiedziała wiceminister zdrowia Kim Kang-lip.