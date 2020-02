CDC: Pandemia koronawirusa? Pytanie nie "czy", lecz "kiedy" AFP

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) apelują do Amerykanów, by ci zaczęli przygotowywać się na rozprzestrzenianie się koronawirusa w USA, po tym jak wirus dotarł do kolejnych europejskich państw - informuje Reuters.