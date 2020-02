Szkoły szykują się na koronawirusa. Uczniowie mają myć ręce

Poza wysłuchaniem informacji rządu posłowie prawdopodobnie zajmą się zmianą przepisów w taki sposób, by ułatwić walkę z wirusem. Dotyczy to m.in. zniesienia limitu dostępu do lekarzy dla osób, które podejrzewają u siebie zakażenie.

Resort przygotował także rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej związanej z pojawieniem się w Europie wirusa. MEN apeluje do dyrektorów, by porozmawiali z dziećmi o konieczności zachowania higieny, a także by wywiesili w szkole schematy prawidłowego mycia rąk. Zaapelowano do rodziców, by nie przyprowadzali do szkół i przedszkoli chorych dzieci. Jeśli wrócili z miejsc, w których wykryto koronawirusa, powinni bacznie obserwować dziecko i w razie wystąpienia objawów grypopodobnych zgłosić się do sanepidu lub na oddział zakaźny.