Korea Południowa kupuje F-35. Media: Zmusi Północ do reakcji

W rozmowie z agencją KCNA powiedział, że nie ma wątpliwości co do zakupu amerykańskich myśliwców. Mają one zapewnić przewagą wojskową nad północnym sąsiadem oraz zapewnić możliwość najechania Korei Północnej.

- Z naszego punktu widzenia nie ma innego wyjścia, jak tylko opracowanie i przetestowanie specjalnego uzbrojenia - powiedział.

Pierwsze F-35 dotarły do Korei Południowej w marcu. Kolejne dostawy zaplanowane są na ten rok. Seul zakupił łącznie 40 myśliwców. Ostatni egzemplarz ma być dostarczony w 2021 roku.