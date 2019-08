Jemen: Poligon obcych wojen i nowych sojuszów

To wygląda jak wypowiedzenie sojuszu najsilniejszemu państwu Półwyspu Arabskiego – Arabii Saudyjskiej (gdzie mieszka przegnany przez Hutich z Sany prezydent Abd ar-Rabbu Mansur Hadi). Dotychczas ZEA robiły w regionie to co Arabia Saudyjska – izolowały niepokorny Katar, wskazywały jako największe zagrożenie Iran i czynnie walczyły z proirańskimi organizacjami, w tym z Hutimi w Jemenie. – Nastąpiła duża zmiana w polityce Emiratów, zaczęły działać na własną rękę, odcinając się od Saudyjczyków. Prowadzą już nawet dialog z Iranem, wysyłają tam delegacje. A w Jemenie zachęcają do buntu przeciw rządowi, w którego interesie wkroczyli tu przecież wraz z Saudyjczykami – mówi mi anonimowo źródło jemeńskie.