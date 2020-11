Wojna w Afganistanie. Ucierpiało ponad 26 tys. dzieci

Organizacja Save the Children oraz ONZ zebrały dane, z których wynika, że w latach 2005-2019 co najmniej 26 025 dzieci w Afganistanie zostało zabitych lub okaleczonych.

Według raportu, przygotowanego konferencję w Genewie, najgorszym pod tym względem był rok 2019. W wyniku działań wojennych oprowadzonych w tym kraju zginęło 874 dzieci, a 2275 zostało okaleczonych.

Ponad dwie trzecie z nich to chłopcy. Zginęli lub odnieśli rany w wyniku starć naziemnych między siłami pro- i antyrządowymi, w efekcie eksplozji ładunków wybuchowych w "zamachach samobójczych i innych niż samobójcze".

W raporcie podkreślono, że w ramach trwającego od lat konfliktu rutynowo atakowane są szkoły. W latach 2017-2013 było ich ponad 300.

Dziś w Genewie zaczyna się poświęcona sytuacji w Afganistanie, w której biorą udział kraje-darczyńcy. Organizacja Save the Children wezwała je do zwiększenia dotacji na pomoc humanitarna przeznaczoną dla dzieci. Zaapelowała też do rządu Wielkiej Brytanii, by ten zobowiązał siebie i swoich sojuszników do rezygnacji z użycia ładunków wybuchowych pod każdą postacią - bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, głowic rakietowych i wszystkich innych, wystrzeliwanych z ziemi lub z powietrza.