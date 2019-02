Dwa indyjskie samoloty i jeden pakistański zestrzelone nad Kaszmirem

Samolot indyjskich sił powietrznych, według pierwszych doniesień MiG-21, rozbił się w Kaszmirze po tym, jak został zaatakowany po próbie przechwycenia pakistańskich maszyn, które naruszyły przestrzeń powietrzną Indii - donoszą lokalne media. Indie twierdzą, że udało im się zestrzelić jednego pakistańskiego F-16.

Według oficjalnych źródeł w Delhi w środę rano co najmniej trzy pakistańskie samoloty bojowe naruszyły indyjską przestrzeń powietrzną w Kaszmirze.

Odrzutowce zostały przechwycone przez samoloty indyjskie i zawróciły - powiedział w rozmowie z agencją Reuters przedstawiciel władz Indii. Jednak według nieoficjalnych źródeł jedna z pakistańskich maszyn miała następnie zawrócić i zaatakować indyjskie myśliwce.

#UPDATE Pakistan military says it has shot down two Indian Air Force planes in its airspace in Kashmir, adding one Indian pilot has been arrested pic.twitter.com/dWGT7ikWgB — AFP news agency (@AFP) 27 lutego 2019

Jedna z maszyn, według pierwszych doniesień MiG-21, rozbił się w wyniku ataku. W katastrofie zginęli dwaj piloci i cywil - poinformował rzecznik indyjskiej policji. Nieoficjalnie tamtejsi urzędnicy podają, że maszyna nie została zestrzelona, ale rozbiła się z powodu technicznej usterki.

Na razie nie są dostępne dalsze szczegóły incydentu. Jednak Reuters donosi, że po zdarzeniu władze Indii zdecydowały o czasowym zamknięciu czterech portów lotniczych w północnej części kraju - Dżammu, Śrinagar, Leh i Amritsar. Pakistan natomiast zawiesił wszystkie międzynarodowe i krajowe połączenia z lotnisk w Lahaur, Multanie, Fajsalabadzie, Sijalkot i stolicy kraju - Islamabadzie.

Scene of the crash site in #Budgam. Major flood of military personnel into the area. pic.twitter.com/u1GIRxPY1R — ??? ????? ???? (@IntelCrab) 27 lutego 2019

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu oficjalnie potwierdziło przeprowadzenie nalotów na Kaszmir i twierdzi, że zestrzeliło dwie indyjskie maszyny. Jedna z nich miała spaść w stanie Dżammu i Kaszmir w Indiach, drugi w pakistańskiej części Kaszmiru.

Jeden z pilotów indyjskich sił powietrznych miał zostać schwytany.

International flights that transit between Indian and Pakistani airspace now being affected. Some flights returning to origin, while others appear to be seeking alternate routing. https://t.co/sXbkX0qrGI pic.twitter.com/tojnJCii4w — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2019

W odpowiedzi Indie poinformowały, że zestrzeliły jeden pakistański samolot F-16, który naruszył przestrzeń powietrzną nad Kaszmirem. Myśliwiec miał rozbić się w dolinie Lam w dystrykcie Nowshera na północy Pakistanu. Według doniesień mediów, pilot katapultował się, ale jego los pozostaje nieznany.