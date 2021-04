Zełenski przypomina, że wspiera zawieszenie broni w pandemii

Prezydent Ukrainy przypomniał, że jego kraj był jednym z pierwszych, który poparł ten apel i robił wszystko co możliwe, by wcielić go w życie w Dobasie od lipca 2020 roku.

W 2020 roku Guterres wezwał do natychmiastowego, globalnego zawieszenia broni na czas pandemii COVID-19.

W lipcu 2020 roku doszło do zawieszenia broni w Donbasie, gdzie ukraińscy żołnierze walczą z prorosyjskimi separatystami. Jednak w ostatnim czasie Kijów i Moskwa wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością za kolejne naruszenia reguł zawieszenia broni.