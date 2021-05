Izrael: Wzgórze Świątynne ponownie otwarte dla Żydów

Po kilkunastu dniach walk obie strony zgodziły się co do warunków zawieszenia broni, weszło w życie w nocy z czwartku na piątek.

Podczas starć zamknięto Wzgórze Świątynne - ze względu na trwający Ramadan, podczas którego tłumy muzułmanów modlą się w meczecie Al Aksa.

O zamknięciu dla żydowskich wyznawców Wzgórza Świątynnego zdecydowano, aby nie prowokować starć.

Dziś w modlitwach - choć formalne modlitwy na Wzgórzu są zabronione, ale w praktyce jest ona zabroniona, ale w ostatnich latach policja przymyka ono na dyskretne modły, bez szali modlitewnych, tefilinów i zwojów Tory - wzięło udział około 100 osób.

W sobotę wieczorem Moshe Gafni, szef ultraortodoksyjnej Partii Judaizmu Zjednoczonej Tory, wezwał premiera Netanjahu, aby nie otwierał ponownie Wzgórza Świątynnego dla żydowskich wyznawców, ze względu na trudności w prawie żydowskim związane z takimi wizytami.

- Świątynia została zniszczona z powodu naszych grzechów, a ci, którzy wchodzą na Wzgórze Świątynne, podlegają duchowej ekskomunice. Proszę premiera, by Wzgórze pozostawił zamknięte - powiedział Gafni, mając na myśli żydowskie praw ograniczające wstęp do niektórych obszarów tego miejsca bez odpowiednich rytualnych ceremonii. - Niewchodzenie na górę jest najgłębszym dowodem naszego związku z tym świętym miejscem, do którego zwracamy się z całego świata, kiedy się modlimy - powiedział.