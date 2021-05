Irlandzki senator chce nałożenia sankcji na Izrael

Kenny oskarża UE o hipokryzję i stosowanie podwójnych standardów w związku z nałożeniem sankcji na Białoruś za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair a jednocześnie nie reagowanie na działania Izraela w Strefie Gazy.

Senator na forum irlandzkiego Senatu określił politykę Izraela wobec Palestyńczyków mianem "apartheidu" i zarzuca Izraelowi "mordowanie dzieci" w Strefie Gazy wyliczając, że w czasie zakończonego niedawno zawieszeniem broni konfliktu Izraela z Hamasem zginęło ok. 65 palestyńskich dzieci.

- UE ma porozumienie handlowe z Izraelem warte miliardy i nigdy nie nałożyła na niego sankcji. Jak można uznać to za słuszne? To nie jest słuszne. RPA było izolowane dzięki sankcjom i międzynarodowej solidarności, ponieważ ludzie wiedzieli, że ten system jest zepsuty do szpiku - z Izraelem jest tak samo - stwierdził.