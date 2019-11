Izrael: Alarm rakietowy w rejonie Wzgórz Golan

W ubiegłym tygodniu, po tym jak w izraelskim nalocie zginął jeden z dowódców Islamskiego Dżihadu, Baha Abu al-Ata, między Izraelem a Palestyńczykami doszło do eskalacji konfliktu. W tym czasie z terenów Palestyny w stronę Izraela wystrzelono ok. 450 rakiet i pocisków moździerzowych. Izrael odpowiedział na to licznymi nalotami odwetowymi na cele w Strefie Gazy.

W atakach izraelskich zginęło 34 Palestyńczyków, z czego - według strony izraelskiej - 25 stanowili terroryści.

W poniedziałek izraelska armia rozpoczęła niezapowiedziane, dwudniowe ćwiczenia w północnym Izraelu. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość bojową Północnego Dowództwa izraelskiej armii, odpowiedzialnego m.in. za strategiczne dowodzenie w rejonie Wzgórz Golan.