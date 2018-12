Izrael: Facebook zablokował konto syna Netanjahu

Yair Netanjahu, syn premier Izraela, napisał na Facebooku, że chciałby, by wszyscy muzułmanie opuścili Izrael. Jego kontro zostało tymczasowo zablokowane.

Syn premiera Benjamina Netanjahu napisał, że wzywa do pomszczenia dwóch izraelskich żołnierzy, którzy w ubiegłym tygodniu zginęli z rąk Palestyńczyków. W swoim poście zamieścił zrzut poprzedniego wpisu, który został usunięty przez administrację Facebooka.

Wcześniej z portalu społecznościowego usunięto jego post na temat muzułmanów. Yair Netanjahu chce, by opuścili oni Izrael.

"Wiecie gdzie nie ma zamachów terrorystycznych? Na Islandii i w Japonii, gdzie przypadkowo nie ma muzułmanów" - pisał syn premiera.

Po usunięciu komentarzy Netanjahu nazwał organizacje lewicowe i polityków "zdrajcami". Krytykował również media i osoby, które współczują Palestyńczykom.

"Powiem to, co każdy w kraju wie. Lewicowe organizacje pozarządowe finansowane przez obce i wrogie rządy, polityków z lewicy i ludzi mediów, którzy zawsze stoją po stronie wroga i zawsze przeciw interesom żydowskim, których serca są przeciwko ofiarom terroru, osadnikom lub ofiarom infiltracji, a z drugiej strony, których serca są pełne współczucia dla każdego muzułmanina zamieszkującego Strefę Gazy - to zdrajcy" - przekazał Yair Netanjahu.