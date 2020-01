Sondaż: Polscy żołnierze powinni zostać w Iraku. Decyzja Trumpa przyjęta bez entuzjazmu

Potwierdzają to odpowiedzi na drugie pytanie sondażu o to, czy Polska powinna pozostawić swoich żołnierzy, którzy pełnią szkoleniową misję w Iraku. W odpowiedziach na to pytanie grupa niemających zdania była wyraźnie mniejsza: niespełna 13 proc.

Co do oceny samej akcji – rozkład opinii w zależności od światopoglądu jest jeszcze wyraźniejszy. Dobrze ocenia ją 14 proc. osób o poglądach lewicowych i 60 proc. o przekonaniach prawicowych. – Robiliśmy badanie w gorącym okresie, który powinien wyostrzać oceny – mówi Marcin Duma – a mamy podzielone, zrównoważone opinie mimo obaw o bezpieczeństwo polskich żołnierzy. Duma podkreśla, że lewica wypowiedziała się jednoznacznie w obu kwestiach, co „koresponduje z tym, co sądzą jej wyborcy, natomiast elektorat KO jest podzielony najbardziej".