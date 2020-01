Trump poszedł na całość. Czy Bliski Wschód zapłonie?

Przeczytaj komentarz: Polska może mieć do odegrania ważną rolę w irańskim kryzysie

Donald Trump właściwie nie reagował na szereg wcześniejszych prowokacji Teheranu, jak atak na tankowce w Zatoce Perskiej i rafinerie w Arabii Saudyjskiej. W piątek, w odpowiedzi na zabicie amerykańskiego kooperanta i wtargnięcie przez szyickich manifestantów do Ambasady USA w Bagdadzie, zdecydował się jednak na radykalną odpowiedź. Sulejmani, dowódca sił specjalnych Ghods i autor większości działań dywersyjnych Iranu w Iraku, Syrii, Jemenie i Libanie, był uważany za ważną postać reżimu, bliskiego współpracownika najwyższego przywódcy kraju Alego Chamenei.

Kilka miesięcy temu w Iranie wybuchły gwałtowne manifestacje przeciw reżimowi z powodu załamania gospodarki. Teraz jednak setki tysięcy ludzi wyszły na ulice, skandując hasło: „Śmierć Ameryce!”. Władze zapowiedziały, że nie będą już stosowały żadnych ograniczeń w procesie wzbogacania uranu, do czego są zobowiązane międzynarodową umową z 2015 r. Jeden z doradców Alego Chamenei powiedział CNN, że Teheran szykuje „odpowiedź wojskową” na „akt wojny”, jakiego jego zdaniem dopuściła się Ameryka.

Czy wszystko to prowadzi do wojny? – Iran jej nie chce. Ale w Iraku dojdzie do zaognienia sytuacji – mówi „Washington Post” Maha Yahya, szef działu Bliskiego Wschodu w fundacji Carnegie.