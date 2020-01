Winnicki: Chore wizje wcielane przez Trumpa wypchną USA z Bliskiego Wschodu

Winnicki w swoim wpisie przypomniał, że w Iraku stacjonują polscy żołnierze. Dodał, że Konfederacja zaapelowała o "jak najszybsze wycofanie polskich żołnierzy z Iraku".

Według lidera Ruchu Narodowego prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki "mylą się" twierdząc, że polscy żołnierze w Iraku nie są zagrożeni.

Zdaniem Winnickiego prawda jest inna, a zagrożenie dla Polski jest potrójne - zagrożone, jego zdaniem, jest życie żołnierzy, interesy Polski oraz "wiarygodność NATO i polityka prowadzona przez Polskę".

"Pozostawianie swoich wojsk na cudzym terytorium bez jego zgody nazywa się zazwyczaj... okupacją" - dodał lider Ruchu Narodowego nawiązując do faktu, iż iracki parlament podjął uchwałę, w którym apeluje, by obce wojska opuściły terytorium Iraku.



"Na koniec warto dodać - nie wiem jak bardzo zaogni się teraz sytuacja. Wiem jedno - to jest początek procesu, który bardzo ograniczy wpływy USA na Bliskim Wschodzie. Od 20 lat wcielane chore wizje pro-izraelskich neokonserwatystów za Busha i Trumpa poprowadzą do finalnej klęski i wypchnięcia Ameryki z tego regionu" - ocenił jednocześnie poseł Konfederacji.