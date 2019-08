Polska może wziąć udział w misji USA w cieśninie Ormuz

„Z naszego punktu widzenia działania na rzecz ustabilizowania sytuacji w tym regionie byłyby uzasadnione” - poinformowała w komunikacie przesłanym agencji Reuters rzeczniczka polskiego MSZ. „Musimy poczekać, aby ustalić, czy - a jeśli tak, to w jakiej formie - Polska mogłaby przyłączyć się do takiej inicjatywy” - dodała Ewa Suwara.

„Nie jest jasne, kiedy Polska, która dąży do zacieśnienia więzi ze Stanami Zjednoczonymi od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r., podejmie decyzję w tej sprawie” - zaznacza Reuters.

Kryzys w rejonie cieśniny Ormuz to efekt napiętych stosunków między USA a Iranem, które z kolei są efektem jednostronnego wypowiedzenia w 2018 roku przez USA porozumienia nuklearnego zawartego przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 roku Donald Trump wypowiedział to porozumienie w maju 2018 roku, domagając się wynegocjowania nowej umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego, a także programu rakietowego.

Jesienią 2018 roku USA nałożyły sankcje na Iran, wprowadzając m.in. embargo na import irańskiej ropy. Początkowo osiem krajów (w tym m.in. Chiny i Turcja) korzystały z wyłączenia spod sankcji, ale od maja 2019 roku embargo ma charakter bezwzględny. Celem USA jest doprowadzenie do spadku eksportu ropy przez Iran do zera, tak aby wywrzeć ekonomiczną presję na Teheran i zmusić Iran do rozpoczęcia negocjacji z USA.