Niemieckie okręty nie popłyną do cieśniny Ormuz

We wtorek USA formalnie zwróciły się do Niemiec, aby te dołączyły do Francji i Wielkiej Brytanii w misji morskiej, której celem jest zapewnienie swobodnej i bezpiecznej żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz. Przez przebiegający przez cieśninę szlak morski przepływa ok. 20 proc. światowych transportów ropy. Według Waszyngtonu, celem misji ma być "przeciwstawienie się irańskiej agresji".