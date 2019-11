Chcą obronić zmotoryzowanych przed zakusami premiera

– Kierowcy są jedną z najbardziej nękanych grup społecznych w Polsce. Każdy rząd uważa, że jeśli kogoś stać na samochód, stać go na wszystko – mówi poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który z siedmioma innymi posłami ze swojego koła, m.in. Januszem Korwin-Mikkem, założył jeden z najnowszych zespół parlamentarnych – ds. obrony praw kierowców. I prawdopodobnie pokieruje jego pracami.

Sośnierz mówi, że założenie zespołu planował jeszcze przed exposé premiera Mateusza Morawieckiego. – Zamierzałem przyjrzeć się kilku kwestiom. System OC w Polsce absurdalnie przypisuje odpowiedzialność do samochodu, a nie do kierowcy, zbyt często przy sprzedaży auta wymaga się zmiany tablic rejestracyjnych i pobiera się podatek od czynności cywilnoprawnych, a na drogach istnieje wiele nielogicznych ograniczeń prędkości – wyjaśnia.

Nie ukrywa jednak, że impulsem były też zapowiedzi premiera. A ten w exposé odniósł się do fatalnych statystyk dotyczących wypadków w Polsce. – Bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z naszych priorytetów – podkreślił premier.

Zapowiedział wprowadzenie rozwiązań, które „sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów", a przede wszystkim większe prawa dla pieszych. – Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym elementem na drogach. Badania pokazują, że piesi zachowują się w większości roztropnie na przejściach. Dlatego wprowadzimy pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście – zaznaczył.

Jego zdaniem taki przepis zachęci pieszych do ryzykownych zachowań, zmniejszając ich bezpieczeństwo i powodując więcej wypadków, a także pogłębi paraliż komunikacyjny w miastach, bo samochody będą musiały zwalniać przed każdym przejściem. – W dodatku dla samochodu hamowanie jest stratą energii, którą należy odzyskać, co powoduje większe spalanie – wyjaśnia.

Dlatego zdumienia argumentacją posła Sośnierza nie kryje Marcin Chlewicki ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które walczy o wprowadzenie podobnych rozwiązań w Polsce. – Mam wrażenie, że jest to nie tyle zespół obrony praw kierowców, co samochodów, bo stawia on wyżej pojazdy niż ludzi – mówi.