Bosak: Fundusz Odbudowy powiązany z budową superpaństwa UE Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jeśli miałbym spekulować, to myślę, że nie - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem poseł Konfederacji Krzysztof Bosak pytany o to czy głosowanie Solidarnej Polski przeciwko Funduszowi Odbudowy może doprowadzić do upadku rządu Zjednoczonej Prawicy.