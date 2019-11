Korwin-Mikke: Imigranci mogą pracować, nie mogą mieć praw politycznych

Korwin-Mikke odnosi się do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, innego posła Konfederacji, który w rozmowie w Poranku Rozgłośni Katolickich „Siódma 9” powiedział m.in. że "to nie jest tak, że rynek pracy ma nam dyktować, co my mamy zrobić ze swoim państwem". - My musimy być gotowi swoje państwo prowadzić przy pomocy swoich własnych obywateli. Jeżeli rynek pracy i gospodarka rozwija się bardziej dynamicznie, niż sama populacja narodu polskiego zamieszkująca to terytorium polskie, no to wtedy może trzeba po prostu nieco spowolnić tworzenie nowych miejsc pracy, póki urodzi się więcej dzieci - dodał. Podobne poglądy Bosak przedstawił w środowej rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, której można wysłuchać tutaj.



