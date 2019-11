Braun, Bosak, Korwin-Mikke. Konfederacja ogłosiła kandydatów na prezydenta

- To kandydaci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie ze strony Konfederacji do udziału w prawyborach - powiedział Witold Tumanowicz, przewodniczący Centralnej Komisji Prawyborczej. - Mamy grono doświadczonych oraz energicznych liderów. Będzie z czego wybierać - ocenił. Podkreślił, że prawybory w Konfederacji, jako pierwsze, będą otwarte. - Nie tylko działacze naszych partii będą mogli głosować. Każdy sympatyk będzie mógł się zarejestrować - mówił Tumanowicz.

Winnicki ocenił, że prawybory będą największą w ciągu ostatnich lat debatą i przedstawieniem "możliwych opcji na ideowej prawicy". - Tego oczekiwali od nas Polacy i dzisiaj to realizujemy - zaznaczył poseł. Jak dodał, dziewięcioro kandydatów Konfederacji będzie rywalizować o nominację na zjazdach w grudniu i styczniu.

Prawybory w Konfederacji zostaną przeprowadzone w systemie elektorskim z podziałem na województwa. Jeden elektor przypada na 4000 głosów oddanych na KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w niedawnych wyborach do Sejmu. Elektorów ma być 305: najwięcej (44) z woj. mazowieckiego, najmniej (6) - z opolskiego. Liczba elektorów z danego województwa jest proporcjonalna do liczby głosów oddanych na Konfederację w danym regionie (metoda największych reszt). Elektorów reprezentujących Polaków mieszkających za granicą mają wskazać kandydaci startujący w prawyborach; ich wybór musi zatwierdzić Rada Liderów Konfederacji.

W ramach prawyborów Konfederacja zorganizuje zjazdy prawyborcze we wszystkich województwach. Partia zastrzegła, że możliwe jest przeprowadzenie jednego zjazdu dla więcej niż jednego województwa. Pierwsze zjazdy prawyborcze mają odbyć się 7 grudnia w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, ostatnie - 12 stycznia w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem.

18 stycznia ma odbyć się zjazd elektorów, na którym w głosowaniu jawnym wybrany zostanie kandydat Konfederacji na prezydenta. By zyskać nominację, kandydat musi uzyskać ponad 50 proc. głosów elektorów.



By oddać głos w prawyborach, należy po 1 listopada, nie później niż na trzy dni przed zjazdem prawyborczym, wpłacić co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz zarejestrować się za pośrednictwem formularza internetowego. W prawyborach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Głosować należy osobiście na zjeździe wyborczym.