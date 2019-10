Korwin-Mikke: W imieniu Kornela Morawieckiego domagam się, by Rosję traktować jako normalny kraj

W piątek rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zmarłego w poniedziałek Kornela Morawieckiego. W samo południe nastąpi przywiezienie trumny z ciałem założyciela i przewodniczącego „Solidarności Walczącej” do Sejmu RP. Wieczorem trumna zostanie przeniesiona do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W sobotę o 12.00 odbędzie się tam msza żałobna, a uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojskowym na Powązkowskiej rozpoczną się o 14.40.

Morawieckiego wspominał na swoim koncie na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. „Był to wieczny opozycjonista, wielki patriota, odznaczony przed śmiercią Orderem Orła Białego...

Tak głoszą o Nim wszystkie media, a co było parę tygodni przed śmiercią? A tedy to był... »ruskim agentem«” - napisał jeden z liderów Konfederacji, cytując fragmenty tekstów o zmarłym z „Newsweeka”, „Faktu”, „Polityki” czy komentarz o Morawieckim Jerzego Targalskiego w Telewizji Republika.

„Śp. Kornel Morawiecki to człowiek z lewicowej bajki – czyli o poglądach odwrotnych niż moje. Jednak obydwaj nawoływaliśmy do realizmu w stosunkach z Rosją. Dlaczego? Dlatego, że polityka państwa musi być niezależna od poglądów politycznych. Można się całkowicie różnić w poglądach, co jest dobre dla Polski – ale polityka zagraniczna, takie manipulowanie, by Polska miała zagwarantowane bezpieczeństwo, potęgę, wreszcie rozrost – to inna sprawa” - stwierdził Korwin-Mikke.

„To, że ludzie o przeciwnych poglądach politycznych mają taki sam stosunek do Rosji, dowodzi, że nam chodziło o państwo. O rację stanu” - dodał polityk Konfederacji. „Cóż: dawniej o tym, co jest racja stanu, decydowały znakomicie wykształcone elity; obecnie decyduje grono ciemniaków dbających tylko o to. by przypodobać się swoim wyborcom – czyli na ogół elektorom o IQ poniżej 100” - stwierdził.