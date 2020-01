Ziobro: Grodzki? Do rozważenia odpowiedzialność prawna, jeśli chodzi o Trybunał Stanu

- Marszałek Senatu nie miał prawa takiego zaproszenia skierować, a Komisja Wenecka nie miała prawa takiego zaproszenia przyjąć, więc mamy tutaj do czynienia z działaniami wymierzonymi w Polskę - ocenił w niedzielę Zbigniew Ziobro w programie „W pełnym świetle” na antenie TVP Info. Zadeklarował, że strona rządowa była gotowa spotkać się z Komisją „pod warunkiem, że będzie oficjalnie zaproszona”. - Oni o tym wiedzieli, marszałek Senatu o tym wiedział i zdecydowali się to łamać. Realizują pewne interesy przeciwko Polsce, w które zaangażował się pan marszałek Senatu - ocenił.

- Co mówi polska Konstytucja? Że Polskę na zewnątrz reprezentować może prezydent i rada ministrów, reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych. I tylko tyle - stwierdził Zbigniew Ziobro.

Według prokuratora generalnego Komisja Wenecka „świadomie łamie swój statut”. - To pokazuje, że są zaangażowani w polityczną grę, nie są bezstronni i takim symbolem jest to, że jej sekretarzem jest przedstawiciel Rosji. Przedstawiciel Rosji od pana Putina przyjeżdża uczyć nas, Polaków, jak mamy przestrzegać praworządności. Dość zabawne, koń by się uśmiał, no ale to nie jednak dowcip, a rzeczywistość - mówił Ziobro.

Ziobro twierdzi, że zapraszając Komisję Wenecką do Polski marszałek Grodzki złamał Konstytucję. Jednak „pierwsza odpowiedzialność jest przed wyborcami w demokracji, odpowiedzialność za zachowania, które są po pierwsze niegodne polskiego obywatela, niegodne polskiego polityka, zwłaszcza marszałka Senatu”.

- Na pewno jest kwestią do rozważenia odpowiedzialność prawna, jeśli chodzi o Trybunał Stanu. Ja nie chcę się w tej sprawie wypowiadać, bo potem ktoś może sformułować zarzut, że jako prokurator generalny, minister sprawiedliwości, przesądzam sprawę - dodał Ziobro.

Minister zapowiedział, że opinia, przygotowana przez Komisję, będzie traktowana przez rząd jako dokument „paraprywatny, nieoficjalny, nieformalny”.