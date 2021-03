GTC: niższe zyski z najmu

W 2020 r. deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych poniósł 70 mln euro straty netto wobec 75 mln euro na plusie rok wcześniej. Ujemny wynik to głównie efekt przeszacowania wartości nieruchomości w związku z pandemią. Pod względem operacyjnym GTC poradziło sobie relatywnie dobrze.

Firma inwestuje w biura i centra handlowe w naszym regionie Europy. Przychody z najmu wyniosły w 2020 r. 160 mln euro, o prawie 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik brutto z najmu skurczył się o ponad 7 proc., do 119 mln euro. GTC oszacowało negatywny wpływ pandemii na prawie 15 mln euro – to głównie obniżki czynszów w galeriach handlowych, przy czym w Polsce w czasie lockdownów najemcy byli ustawowo zwolnieni z płacenia jakichkolwiek czynszów. W trakcie konferencji menedżerowie GTC powiedzieli, że udział polskich aktywów w piętnastomilionowej covidowej stracie to około 40 proc.