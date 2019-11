Szułdrzyński: Groźby w historycznym sztafażu

Zdaniem prokuratury, która umorzyła śledztwo w sprawie zorganizowanego przez narodowców wieszania portretów europosłów Platformy Obywatelskiej, była to jedynie inscenizacja słynnego obrazu Jeana-Pierre'a Norblina. I dlatego, zdaniem prokuratury, nie popełniono przestępstwa kierowania gróźb karalnych, bo happening miał charakter „symboliczny". Wróćmy więc na moment do utrwalonych przez mistrza wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie dokładnie 225 lat temu.

Podkreślmy, że powieszenie portretów było realizacją wyroku śmierci, wydanego przez powstańczy trybunał. Jeśli więc – jak twierdzi prokuratura – narodowcy odwoływali się do sceny przedstawionej przez Norblina, wcale nie chodziło o żadne symboliczne wieszanie portretów, lecz o... wyrok śmierci. Pomijając więc argumentację prawną, od strony historycznej odwoływanie się do tego wydarzenia to odwołanie do szeregu egzekucji, podczas których wykonywano wyroki śmierci. To więc grożenie śmiercią w historycznym sztafażu.