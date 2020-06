Bogusław Chrabota: Andrzej Duda na zakręcie

Patrząc na to, co dzieje się na ulicach amerykańskich miast czy co przydarzyło się w sobotni wieczór w Stuttgarcie, trudno powiedzieć, że polska kampania na tydzień przed datą wyborów się brutalizuje. A jednak coś ewidentnie się w niej zmienia. Nie pracują tradycyjne chwyty. Trudno kusić wyborców transferami socjalnymi.

