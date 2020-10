Piotr Skwirowski: Lockdown już tu jest

A i to nie koniec. Biura świecą pustkami, bo firmy masowo wracają do pracy zdalnej. Hotelarze donoszą o odwoływaniu rezerwacji, których i tak było niewiele. Praktycznie zamrożona jest branża ślubna. Ludzie odwołują bądź przekładają wesela. Branża fitness, dla której jesień i zima są zwykle czasem żniw, spodziewa się klęski. Klienci wymawiają umowy i zwracają karnety.

Wszystko to bardzo zły sygnał. Szybkiemu wychodzeniu z pierwszego zamrożenia gospodarki sprzyjał kalendarz. Zbliżające się lato pchnęło wtedy Polaków do wydawania pieniędzy, do wyjazdów. Jesień i zima to dla odmiany czas, gdy i tak są z reguły mniej aktywni, więcej siedzą w domu. Dlatego nawet jeśli uda się wyhamować drugi atak pandemii, czekają nas miesiące marazmu. Normalne jesienią pogorszenie nastrojów przerodzić się może w covidową depresję. Także w gospodarce.