Kolejna okazja pojawiła się w 2015 r. i kontrolowane przez państwo PZU przejęło Aliora. Z kolei już za rządów PiS w tarapaty wpadł Unicredit, właściciel Pekao. Odsprzedał chętnie swoje akcje Polskiemu Funduszowi Rozwoju i PZU. Czy dało to jakiś zysk poza politycznym? Tu zdania są podzielone. Za akcje Pekao trzeba było zapłacić ponad 120 zł za sztukę, a teraz są warte 102 zł. Uwzględniając sowite dywidendy, które trafiły do nabywców, i tak inwestycja wychodzi mniej więcej na zero.

Teraz pojawiła się kolejna szansa zwiększenia aktywów kontrolowanych przez państwo. Commerzbank najprawdopodobniej wystawi na sprzedaż mBank i spekuluje się, że wśród potencjalnych nabywców może się znaleźć zasobne w gotówkę PKO BP. Premier Morawiecki nie odrzucił takiej myśli – we wtorek mówił: „Jestem za tym, żeby jak najwięcej aktywów było w polskich rękach", choć zastrzegł, że „musi to być decyzja biznesowa, poparta szczegółową analizą". Tyle że podobne deklaracje słyszeliśmy w przeddzień zakupu (a właściwie odkupu) Pekao. Jeśliby zapadła polityczna decyzja „kupujemy", raczej nie spodziewałbym się sprzeciwu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który odpowiada bezpośrednio przed premierem.

Najlepiej, gdyby mBank trafił w ręce polskich inwestorów prywatnych, ale na to się nie zanosi. Dotychczasowy bankier nr 1 w Polsce Leszek Czarnecki sam ma kłopoty ze swoimi aktywami. Dlatego mBank zapewne trafi w końcu w państwowe ręce, będzie to jednak o jeden bank za daleko. I tak już coraz bardziej iluzoryczna konkurencja na polskim rynku stałaby się wówczas fikcją. Państwo nie będzie przecież ostro konkurować samo ze sobą. A to duże zagrożenie dla klientów. Premier Morawiecki na pewno dobrze to rozumie, w końcu sam był przez wiele lat bankowcem. Prywatnym.