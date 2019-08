Wiemy, jak odstraszyć pracownika

Administracja państwowa robi jednak sporo, by ich do tego pozostania na dłużej zniechęcić. Cały nasz system związany z zatrudnieniem obcokrajowców – w tym oświadczeń dla pracowników ze wschodu czy zezwoleń na pracę sezonową – promuje krótkoterminowe, dorywcze zatrudnienie, gdy ani jednej, ani drugiej stronie nie opłaca się inwestować w tę relację. Ani pracodawca nie będzie doszkalał pracownika, który za kilka miesięcy może zniknąć, ani pracownik nie będzie specjalnie lojalny. Nie mając w Polsce stabilności zatrudnienia i pobytu, będzie go sobie szukał gdzie indziej.

I nie będzie szukał daleko. Według informacji agencji zatrudnienia EWL na Ukrainie już co czwarta oferta pracy za granicą dotyczy Czech, które w zeszłym roku szerzej otworzyły się na imigrantów zarobkowych. A zabiegają już o nich także Słowacja i kraje bałtyckie. Od przyszłego roku zrobią to Niemcy, nastawiając się głównie na robotników wykwalifikowanych i specjalistów. Akurat tych, którzy najczęściej starają się w Polsce o dłuższe, co najmniej roczne, zezwolenia na pracę i pobyt. I czekają na nie niekiedy ponad rok, przez co trafiają do szarej strefy.