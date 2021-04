Aneta Gawrońska: Mieszkaniówka w euforii

Budowę ponad 17,8 tys. mieszkań rozpoczęli deweloperzy w marcu 2021 r. To o 59 proc. więcej niż rok wcześniej. Śladu kryzysu nie widać też w statystykach dotyczących pozwoleń na budowy. W marcu firmy deweloperskie dostały zgodę na budowę 23,3 tys. lokali, co oznacza wzrost o 68 proc. Eksperci mówią o inwestycyjnej euforii.

Trudno się z tym nie zgodzić. Przypomnijmy, że początek pandemii przyniósł ostre wyhamowanie inwestycji. Deweloperzy, obawiając się spadku popytu, chowali projekty do zamrażarki. Mniejsza oferta (swoje zrobiły też ślimaczące się procedury administracyjne) doprowadziła do wzrostu cen nieruchomości.

Klientów podwyżki wcale nie odstraszyły. Przeciwnie. To w nieruchomościach zaczęli masowo lokować wycofywane z nieopłacalnych lokat oszczędności. Najniższe w historii stopy procentowe zmuszają do poszukiwania miejsc, w których można bezpiecznie przetrzymać majątek, chroniąc go przed inflacją. A nieruchomości są jednym z lepszych sposobów na takie inwestycje. Do zakupów mieszkań zachęcają też rekordowo tanie kredyty.