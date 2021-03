Piotr Skwirowski: Nic o biznesie bez biznesu

Krajowy Plan Odbudowy, czyli szczepionka gospodarcza na Covid-19, nie może pomijać interesów przedsiębiorców. Ba, to ich powinien chronić najmocniej.

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W czwartek premier spotkał się z Radą Przedsiębiorczości. I było to pierwsze takie spotkanie w tej sprawie. Wcześniej rząd pracował nad KPO w tajemnicy i tylko raz pokazał przedsiębiorcom bardzo ogólny zarys tego, co planuje. A przecież jest to kluczowy program dla naszej gospodarki na najbliższe lata. Ma jej pomóc podnieść się z kryzysu po pandemii. I uodpornić na przyszłość. To też szansa na załatanie deficytów i niedoskonałości – m.in. w przestawianiu energetyki na zielone tory, cyfryzacji czy w systemie opieki zdrowotnej. Poniżej dalsza część artykułu

Ratyfikacja KPO przez nasz parlament to warunek wypłaty przez Unię Europejską zapisanych dla nas pieniędzy – ponad 57 mld euro. Plan musi być dobry, bo potrzebna jest zgoda opozycji. Nie tylko z powodów arytmetycznych. KPO to plan na lata, dla wszystkich, nie tylko dla zwolenników partii rządzącej. No i musi spełnić oczekiwania UE, która będzie go akceptować.

Szykowanie planu pod kołderką to pierwszy błąd. Drugi to przeciąganie prac i w efekcie ograniczony do zaledwie miesiąca czas na konsultacje społeczne. Czy wielki narodowy plan naprawczy można w tym czasie poprawić i uzupełnić? Wielu obserwatorów ma obawy, że rząd potraktuje konsultacje jako zło konieczne, nie przywiązując do nich większego znaczenia. I nie weźmie pod uwagę wniosków partnerów społecznych – przedsiębiorców i samorządowców.

Gdy tuż po zeszłotygodniowej prezentacji założeń KPO rozmawialiśmy z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i ekonomistami, dość zgodnie wskazywali, że najbardziej im brakuje precyzyjnego wskazania, co rząd chce zrobić, by dobrze i szybko wydać pieniądze z unijnego programu.