Krzysztof Adam Kowalczyk: Po co liposukcja ozdrowieńcowi

Zastanówmy się więc, czy owego dodatkowego pobudzania popytu polska gospodarka akurat tu i teraz potrzebuje? Wystrzał cenowy, jaki ostatnio obserwujemy – GUS właśnie potwierdził, że inflacja w kwietniu sięgnęła aż 4,3 proc. – i sygnały napływające ze świata wskazują, że problemem jest raczej brak podaży dóbr wystarczającej do zaspokojenia popytu rosnącego po pandemii. I nie jest to zjawisko wyłącznie polskie. Także owe 770 mld zł dla Polski - jakimi się PiS w swojej propagandzie chwali, nie wspominając, że to pieniądze z Unii - gwarantują, że szeroko rozumianego popytu w najbliższych latach nie zabraknie.

Tymczasem najnowsze dane (wyrównane sezonowo) o 0,9-proc. wzroście PKB w I kwartale 2021 (w stosunku do IV kwartału) pokazują, że już wyrwaliśmy się z okowów pandemicznej recesji. Wzrost gospodarczy napędzają: eksport netto i konsumpcja, którą jak wynika ze słów min. Patkowskiego, Nowy Ład ma jeszcze bardziej pobudzać. Niestety, inwestycje – trzeci silnik wzrostu gospodarczego, mający budować podaż towarów w przyszłości – nadal się dławi, jak przed pandemią (szczególnie inwestycje przedsiębiorstw prywatnych).

Jeśli więc od Nowego Ładu czegoś oczekiwać, to przede wszystkim stworzenia warunków, które zachęcą polskie firmy i przedsiębiorców do uruchomienia inwestycji. To przede wszystkim zakończenie ciągłej rewolucji w prawodawstwie, nie tylko tym gospodarczym. Bo to brak stabilizacji, a nie finansowania czy popytu krajowego, zniechęca polskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce.