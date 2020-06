PKP Intercity ruszyło za granicę

Z uwagi na epidemię, problemem może być wjazd do Czech – międzynarodowe połączenia Polski z Czechami prowadzą przez przejścia w Zebrzydowicach i Chałupkach znajdujących się w województwie śląskim. Ze względu na liczbę zakażeń w tym regionie, Czesi wprowadzili obostrzenia dla mieszkających na Śląsku. W efekcie pasażerowie z Polski będą musieli udowodnić, że nie mieszkają w województwie śląskim, natomiast jego mieszkańcy - przedstawić zaświadczenie lekarskie, że nie mają koronawirusa albo przejść w Czechach 2-tygodniową kwarantannę.

Do Czech kursuje IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica.