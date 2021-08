Władysław Frasyniuk o żołnierzach: Śmieci. Jest reakcja byłego szefa MON w rządzie PO-PSL

- Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie - mówił w TVN24 Frasyniuk.

Stacja po tej wypowiedzi wydała oświadczenie, w którym wyraziła ubolewanie, że dziennikarz prowadzący rozmowę nie zareagował na te słowa i zapewniła, że sprzeciwia się agresji w każdej formie. TVN24 zadeklarował też, że nie będzie powtarzał wypowiedzi Frasyniuka.

W związku z wypowiedzią Frasyniuka szef MON, Mariusz Błaszczak, skierował przeciw niemu zawiadomienie do prokuratury.

Siemoniak, były szef MON, pytany o te słowa stwierdził, że "nigdy nie powinny paść, bo są odbierane jako ocena wszystkich żołnierzy czy funkcjonariuszy".