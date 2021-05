Schetyna: Nie wyobrażam sobie głosowania przeciw Funduszowi Odbudowy

- Ja jestem zdumiony, że to poszło w tak złą stronę. Kaczyński, kilka tygodni temu był w fatalnej sytuacji. Wystarczyło znalezienie wspólnej płaszczyzny dla klubów opozycyjnych abyśmy to głosowanie wygrali, żeby wprowadzić samorządowców do instytucji wydającej unijne pieniądze - przekonywał były przewodniczący Platformy.

Kto jest za to odpowiedzialny? - Jeżeli ktoś mówi o koalicji 276, jeśli ktoś chce skutecznie obalić rząd PiS-u, wygrać wybory, to musi liczyć na normalne relacje w opozycji i budować relacje z Lewicą. Jeśli ktoś prowadzi do rośnięcia napięcia, popełnia polityczny błąd - ocenił Schetyna.

- Zawsze najwięcej do powiedzenia ma lider lub liderzy największej partii opozycyjnej - dodał były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Nie może być tak, że PO, partia najbardziej proeuropejska, razem z antyeuropejskimi politykami zagłosuje przeciw pieniądzom europejskim. Tak nie będzie - stwierdzi jednocześnie Schetyna. - Nie wyobrażam sobie głosowania przeciwko temu projektowi (Funduszowi Odbudowy - red.) - dodał.