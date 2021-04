Rafał Trzaskowski: To polityka zmienia Szymona Hołownię Rafał Trzaskowski Fotorzepa, Jerzy Dudek

Prezydent Warszawy zapowiada, że opozycja jest gotowa na przyspieszone wybory. - To na pewno skłoni nas do szybszej współpracy - ocenił. Rafał Trzaskowski wypowiedział się również na temat kolejnych transferów Polski 2050. Uważa, że "Szymon Hołownia szedł do polityki, by ją zmieniać, a to polityka zmienia Szymona Hołownię".