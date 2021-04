Tomczyk: Lewica niczego wczoraj nie wynegocjowała

We wtorek doszło do rozmów między klubem Lewicy a premierem Mateuszem Morawieckim na temat poparcia Lewicy dla Funduszu Odbudowy. Po spotkaniu Lewica ogłosiła, że PiS zgodził się na jej postulaty (m.in. sfinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy budowy 75 tys. mieszkań na wynajem oraz przekazanie blisko miliarda złotych szpitalom powiatowym).

- Zadaniem opozycji jest zabezpieczenie tych pieniędzy, aby nie zostały rozkradzione przez partię oszustów, PiS - dodał Tomczyk.

- Ja jestem absolutnie przekonany, że te pieniądze do Polski trafią. Dzisiaj, w związku z tym, że PiS nie ma większości, że Solidarna Polska nie chce głosować (za Funduszem Odbudowy - red.). Naszym zadaniem jest zabezpieczenie pieniędzy - jeśli ktoś robi coś takiego jak wczoraj Lewica, to będą z tego problemy. Lewica wczoraj nie wynegocjowała nic - to są rzeczy, które są już zapisane w Krajowym Planie Odbudowy - mówił szef klubu KO.

- To są rzeczy, z którymi przyszedł do Senatu pan minister (Waldemar) Buda. Nie ma tam nic nowego. To jest niszczenie negocjacji, które są przed nami i ja dzisiaj wzywam Lewicę, by wróciła do wspólnego stołu z opozycją - dodał.